Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Bozalan mevkisinde bulunan rampada A.T. yönetimindeki 63 AEB 783 plakalı kömür yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.T., olay yerinde ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK