Sinop İl Emniyet Müdürlüğü 1 Haftalık Faaliyet Raporunu Açıkladı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün 1 haftalık faaliyet raporu açıklandı. Açıklanan rapor ardından 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı belirtildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13-20 Mart 2024 tarihleri arasında Sinop genelinde yapılan şok uygulama ve operasyonlarda 6 bin 598 şahıs, 4 bin 97 araç, 141 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 aranan şahıs, 38 gram bonzai, 32,22 gram marihuana, 2,60 gram metamfetamin, 1,96 gram kokain maddesi, 49 bin adet makaron, 798 adet gümrük kaçağı malzeme, 1 adet tabanca ele geçirildi. Toplam 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP