Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 30 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 7 adet ecstasy hap, 110 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında üstünde uyuşturucu madde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, jandarma ekiplerinin yol kontrollü sırasında 30 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 7 adet ecstasy hap, 110 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - SİİRT