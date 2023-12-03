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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 30 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 7 adet ecstasy hap, 110 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında üstünde uyuşturucu madde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekiplerinin yol kontrollü sırasında 30 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 7 adet ecstasy hap, 110 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Siirt Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

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