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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

3 Aralık 2023 16:12 Son Güncelleme: 16:13 Abone Ol

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol arama ve kontrol faaliyetleri sırasında uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 30 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 7 adet ecstasy hap, 110 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.