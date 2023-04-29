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Siirt'te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te pikap ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te pikap ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. Mecnun C. yönetimindeki pikap kamyon ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Mecnun C. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Baykan Siirt 3. Sayfa Haberler

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