Siirt'te Botan Milli Parkı'nda define arayan 3 şüpheli gözaltına alındı
Siirt'te Botan Milli Parkı'nda izinsiz define arayan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında çeşitli define arama ekipmanları ele geçirildi.
Siirt'te Botan Milli Parkı'nda izinsiz define arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu şüpheliler, dün Botan Milli Parkı içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında, 1 adet yer altı tarama cihazı, 1 adet define arama çubuğu, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Y.T. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.T. ve F.Ö. ise işlemleri devam ediyor. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa