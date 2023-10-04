Siirt'te Botan Milli Parkı'nda define arayan 3 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te Botan Milli Parkı'nda izinsiz define arayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu şüpheliler, dün Botan Milli Parkı içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında, 1 adet yer altı tarama cihazı, 1 adet define arama çubuğu, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Y.T. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.T. ve F.Ö. ise işlemleri devam ediyor. - SİİRT