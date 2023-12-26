Siirt'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı, 5 kişi tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde yol kontrolü sırasında 2 araçta 11 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, gözaltına alınan düzensiz gömen organizatörü 5 kişi çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde icra edilen operasyonda 2 araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 11 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Yakalanan 5 organizatör çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 11 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - SİİRT