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SİBERAY, vatandaşları sahte sitelere karşı uyardı

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, vatandaşları internet ve sosyal medya platformlarında sahte sitelere karşı uyardı. Sahte sitelerin nüfus ve kimlik işlemleri gibi başlıklarla asılsız içerikler ve yönlendirmelerle vatandaşları kandırmaya çalıştığı belirtildi.

SİBERAY, vatandaşları internet ve sosyal medya platformlarını güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için "sahte sitelere" karşı uyardı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşları "sahte sitelere" karşı uyardı. SİBERAY, nüfus ve kimlik işlemleri için "erken/kolay randevu" gibi başlıklarla asılsız içeriklere ve yönlendirilen sahte sitelere yönelik vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.

Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dolandırıcılık 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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