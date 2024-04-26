Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de Öğretmen Şiddeti: Veli, Başka Bir Öğretmeni Darp Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir okulda öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğramış, olay sonrası Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan veli Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğretmenin darp edilmesiyle ile ilgili Veli'nin öğrencinin yanlış yönlendirmesi nedeniyle olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmeni darp ettiği öğrenildi.

Sarıyer'de bir okulda öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğramış, olay sonrası Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan veli Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğretmenin darp edilmesiyle ile ilgili Veli'nin öğrencinin yanlış yönlendirmesi nedeniyle olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmeni darp ettiği öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre okulda görevli olan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyarmış. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürülmüştü. Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

'Başka öğretmene yumruk atmış'

Öğrencisi ile birlikte okula gelen Veli Ali Ç., koridorda darp ettiği öğretmenin öğrencisini uyaran öğretmen olmadığı ve öğrencinin yanlış bilgilendirmesi nedeniyle olayla ilgisi olmayan başka bir öğretmenin darp ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan öğrencinin daha önce de disiplinsiz davranışlar sergilediği ve akran zorbalığı nedeniyle birden fazla okul değiştirdiği, Veli Ali Ç.'nin ise daha önceden 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'kötü muamele' gibi 3 farklı suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmeni darp eden velinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı. Tunç mesajında şunları paylaştı:

"Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize yönelik şiddet eylemi asla kabul edilemez. Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128104 #128105 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki! Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title