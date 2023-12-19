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Samsun'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi

19 Aralık 2023 15:21 Güncelleme: 15:23 Abone Ol

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 82 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir kişi de yakalandı ve bir sürücüye trafik cezası uygulandı.