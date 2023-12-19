Samsun'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 82 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir kişi de yakalandı ve bir sürücüye trafik cezası uygulandı.
Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 82 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, 1 aranan bir kişi de yakalandı. Trafik yönünden bir sürücüye 1675 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN