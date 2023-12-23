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Samsun'da 'yüksek kar payı' vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

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Samsun polisi, 'yüksek kar payı' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, bir banka şubesinden para çekmek isterken suçüstü yakalandı. Mağdurların hesabına gönderilen para miktarı ise 282 bin TL olarak belirlendi.

Samsun polisi 'yüksek kar payı' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 'yüksek miktarda para kazanma ve kar payı' vaadiyle vatandaşları telefonda dolandıran K.K. ve M.G. isimli 2 şüpheli, İlkadım ilçesinde bir banka şubesinden para çekmek isterken yakayı ele verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sivas ve İzmir'den iki mağdurun, şüphelilerin hesabına 282 bin TL para gönderdiği tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Banka Dolandırıcılık Güvenlik Polisiye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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