Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Alan Şahıs Yine Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, yine uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.T.'nin Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 0.27 gram metamfetamin, 0,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden yargılandığı ağır ceza mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıkan A.T. gözaltına alındı. - SAMSUN