Samsun'da polis tarafından NARVAS uygulaması düzenlendi

Samsun'da polis tarafından NARVAS uygulaması düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması düzenlendi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan NARVAS uygulaması kapsamında, 48 araç, 74 şahıs üzerinde arama yapıldı ve 3 umuma açık işyeri kontrol edildi. 8 araca 27 bin 890 cezai işlem uygulandı.1 işyerinde kumar oynatıldığı ve sigara içildiği tespit edildi. 1300 para, 4 adet zar ve 1 adet zar atma halkası ele geçirildi. İş yeri sahibine kumar için yer temin etmekten, 4 kişiye de kumar oynamaktan işlem yapıldı. - SAMSUN