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Samsun'da evlerden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 3 kadın tutuklandı

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Samsun'un Atakum ve Canik ilçelerinde kilitlenmeden çekilen kapıları aparatla açarak 4 ayrı evden ziynet eşyası ve para çalan 3 kadın tutuklandı.

Samsun'da evlerden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ve Canik ilçelerinde kilitlenmeden çekilen kapıları aparatla dil düşürme yöntemiyle açarak girdikleri 4 ayrı evden ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edilen 2'sinin yaşı 18'den küçük 6 kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan S.Y. emniyetten, yaşları küçük olan Ü.Y. ve E.K. ise çocuk savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.V., B.Y. ve P.A. adlı kadın hırsızlar da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Mahkeme Tutuklama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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