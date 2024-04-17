Samsun'da evlerden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 3 kadın tutuklandı

Samsun'da evlerden para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ve Canik ilçelerinde kilitlenmeden çekilen kapıları aparatla dil düşürme yöntemiyle açarak girdikleri 4 ayrı evden ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edilen 2'sinin yaşı 18'den küçük 6 kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan S.Y. emniyetten, yaşları küçük olan Ü.Y. ve E.K. ise çocuk savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.V., B.Y. ve P.A. adlı kadın hırsızlar da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN