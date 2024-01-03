Samsun'da Azerbaycan uyruklu kadını darp eden şahıs tutuklandı

Samsun'da 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu eşini darp ederek kolunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. adlı şahıs, Azerbaycan uyruklu eşi 2 çocuk annesi Z.H.A. ile evlerinde tartıştı. Tartışma sırasında eşinin darp ettiği iddia edilen Z.H.A. adlı kadının sol kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Z.H.A. tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. "Eşimle tartıştık ancak gerisini hatırlamıyorum. Alkollüydüm. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Nöbetçi mahkemece tutuklanan S.A., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN