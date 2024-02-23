Samsun'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Kayıplara Karıştı

Samsun'un Bafra ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 55 AIV 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine ve bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücünün hurdaya dönen aracı bırakıp kaza yerinden ayrıldığı belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN