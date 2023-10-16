Samsun'da Aranan 18 Kişi Yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüpheliler ve hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.
SAMSUN'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-16 Ekim tarihlerinde kent genelinde aranan şüpheliler ile hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; aralarında 'kasten öldürme' suçundan 27,5 yıl, 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçundan 12 yıl 7 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 18 kişi, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa