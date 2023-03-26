Samsun'da 20 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Samsun'da baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Kurt (20) evinden baygın halde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde kalbi duran Kurt, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kürşat Kurt'un ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN