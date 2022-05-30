Salihli'de kamyon tarlaya devrildi - Haberler

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Salihli'de kamyon tarlaya devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Salihli'de kamyon tarlaya devrildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Çökelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Gölmarmara istikametine gitmekte olan S.B.(57) yönetimindeki 45 U 2121 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölmarmara Salihli Manisa Kaza 3. Sayfa Haberler

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