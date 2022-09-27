Sakarya haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sakarya haberler: Sakarya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı. Sakarya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı. Onlarca uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonlarda 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarla şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyor. Bu çerçevede 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 103 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 adet extacy, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonların birinde ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan şahıslar dron ile tespit edilerek yakalandı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sakarya 3. Sayfa Haberler

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