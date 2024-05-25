Sakarya'da düğün salonunda çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece düğünde salonunda çıkan ve sokağa taşan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandı. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı daha fazla büyümeden sonlandırdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece düğünde salonunda çıkan ve sokağa taşan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandı.
Kavga, dün gece saatlerinde Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda başladı. İki taraf arasında salon içerisinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olay sokağa taştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince, kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. - SAKARYA