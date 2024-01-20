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Sakarya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evin ikinci katı ve çatısında maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi Elvan Bey Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. N.K.'a ait ahşap evin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evin ikinci katını saran alevler için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, evin ikinci katı ve çatısını tamamen saran yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evin ikinci katı ve çatısında maddi hasar oluştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Geyve İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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