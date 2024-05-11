Rize'de Yabancı Uyruklu Kadınlara Otomobil Çarptı

Rize'de yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 2 yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay Rize Merkez'e bağlı Yeniköy Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde 20.30 sıralarında meydana geldi. M.K. idaresindeki 53 AC 122 palalı araç yaya geçidinden sahile geçmek isteyen M.M. ve O.K. isimli Gürcistan uyruklu 2 kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. O.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, M.M.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan M.K. ise sonrasında karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili incelme başlatıldı. - RİZE