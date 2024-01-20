Pendik'te frenleri kilitlenen araç tellere çarptı

Pendik'te bir hafif ticari araç yokuş aşağı çalıştırılırken frenleri ve direksiyonu kilitlenince yol kenarındaki tellere çarparak durabildi. Araç çekici ve mahallelinin yardımıyla kaldırıldı.

Olay 01.30 sularında Dumlupınar Mahallesi Sergi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 34 KGJ 35 plakalı hafif ticari araç çalışmayınca itme yöntemiyle çalıştırmayı denediler. Yokuş aşağı olan yolda frenleri ve direksiyonu kilitlenen araç, inşaat boşluğuna düşmeden yol kenarındaki tellere takıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahallelinin yardımıyla halatla çekiciye bağlanan araç asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Olayla ilgili konuşan Muzaffer Keskin, "Arabayı yukarıdan aşağıya getirdiler. Burada biraz beklediler, araba çalışmayınca vurdurdular. Yalnız bu sokak her sene bu olayı yaşıyor. Ben 33 senedir bu sokaktayım. Arabayı dayayacak bir kaldırım yok. Arabamı yukarı çekiyorum" dedi.

Olayla ilgili konuşan diğer mahalle sakini İsmail Türk, "Burada arabadan birisini indirdiler. İndirdikten sonra arabayı stop ettiler. Stop ettikten sonra arabadan indirdikleri kişiyi biri eve götürdü. O arada bunlar arabayı çalıştırmadan devam ettiler. Devam edince anladığım kadarıyla fren şişti, tutmadı. Yaralı yok" dedi. - İSTANBUL