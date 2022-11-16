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Park halindeki halk otobüsü yandı

3. Sayfa Haberleri

Park halindeki halk otobüsü yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seferden dönen halk otobüsü, park halindeyken yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seferden dönen halk otobüsü, park halindeyken yandı.

Olay, Altaylılar Mahallesi'nde yaşandı. Ulaşım A.Ş.'ye ait olan 33 C 5012 plakalı H.E.'nin sürücülüğünü yaptığı halk otobüsünden park halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının arıza nedeniyle çıktığı üzerinde durulurken, yaralanan olmadı.

Araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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