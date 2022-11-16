Park halindeki halk otobüsü yandı 3. Sayfa Haberleri Mersin'in Tarsus ilçesinde seferden dönen halk otobüsü, park halindeyken yandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seferden dönen halk otobüsü, park halindeyken yandı. Olay, Altaylılar Mahallesi'nde yaşandı. Ulaşım A.Ş.'ye ait olan 33 C 5012 plakalı H.E.'nin sürücülüğünü yaptığı halk otobüsünden park halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının arıza nedeniyle çıktığı üzerinde durulurken, yaralanan olmadı. Araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Park halindeki halk otobüsü yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.