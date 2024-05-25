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Oturma izni olmayan arkadaşının yakalanmasına kızan şahıs ev sahibine saldırdı

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Esenyurt'ta oturma izni olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yakalanmasına sinirlenen bir şahıs, ev sahibine silahla saldırdı. Ev sahibinin oğlu ise sandalye fırlatarak karşılık verdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Oturma izni olmayan arkadaşının yakalanmasına kızan şahıs ev sahibine böyle kurşun yağdırdı

Ateş eden şahsa ev sahibinin oğlu sandalye fırlatarak karşılık verdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta oturma izni olmayan yabancı uyruklu arkadaşını şikayet eden ev sahibine sinirlenen şahıs silahla saldırdı. Ev sahibinin oğlu şahsa sandalye fırlatarak karşılık verirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, oturma izni olmayan yabancı uyruklu şahısların kaldığı evin sahibi, uyuşturucu kullandıkları iddiası ile kiracısını şikayet etti. Şikayet üzerine polis, oturma izni olmayan yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs birkaç gün sonra gelerek ev sahibine arkadaşını sordu. Arkadaşının gözaltına alındığını duyan yabancı uyruklu şahısla ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle şüpheli şahıs silahını çıkararak yere ve havaya doğru rastgele ateş etti. Ev sahibi ve oğlu yerden seken mermilerin sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, ev sahibinin marketine gelen şüphelinin, bir süre konuştuktan sonra kavga çıkardığı ve sonrasında ise silahını çıkararak rastgele ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan şüpheli şahsın evi kiralarken sahte geçici kimlik kartı kullandığı ev sahibi Mehmet Demir tarafından iddia edildi.

Yaşanan o anları anlatan ev sahibi Mehmet Demir, "Şimdi burada Suriye uyruklu bir arkadaş vardı burada oturuyordu. Bunun yanına gelen bir arkadaşı vardı, binayı rahatsız ettiği için 5-6 gün önce polise telefon ettim. Bunlar burada uyuşturucu gibi şeyler kullanıyorlarmış. Bende bunları yakalattım polise. Bu arkadaşta 5 - 6 gündür yoktu. Geldiğinde Ali nerede diye sordu. Bende polis götürdü deyince kızdı bana. Nasıl götürdü diye sordu. Polis baskın yaptı götürdü dedim. Dün akşam baktım bunlar buraya tekrar bir kadınla gelmişler. Beraber uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizde buradan gidin dedik. Dışarıya çıktı ben ne oldu falan diyene kadar bana saldırdı. Ben bunu tutunca elimden kaçtı. Kaçınca bıçak çıkaracak zannettim. Silahına davrandı ben içeriye doğru kaçtım bu da yere doğru ateş etti. Havaya doğru ateş etti. Aradan bir 20 30 saniye sonra aşağıya doğru kaçtı. Arkasından kadında ayakkabısız oda kaçtı. O anda herkes panikledi burada. Panikleyince adam kayıplara karıştı. Akşam gittik hastaneye, şikayetçi olduk. Kurşunlar sekine ayağımdan sıyırdı. Çocuğumun da kolunda bir sıyrık var. Acilen yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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