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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 DCK 451 plakalı Volkswagen marka otomobil Ozan köyü çıkışında yol kenarında yürüyen Zülfikar Bahar'a (10) çarptı. Yaralanan çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Volkswagen Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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