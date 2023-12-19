Ortam sanal olsa da işlenen 'suç gerçek'

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Başkomiser Davut Bütüner, son dönemde oldukça artan 'siber dolandırıcılık' olaylarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bütüner, polis, asker ve savcıların vatandaşlardan para istemeyeceğine dikkat çekerek, kişisel verileri korumanın önemine dikkat çekti.

Teknolojinin her geçen yıl hızla gelişmesiyle, internet ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar da sürekli olarak artıyor. Samsun'da işlenen dolandırıcılık olaylarının bir kısmı da "bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından" oluşuyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sanal dünyada dolandırıcıların izini sürerek belirlenen şüphelilerin kısa sürede yakalanması için çaba sarf ediyor. Ekipler 7/24 sanal devriye ile dolandırıcıların peşinde düşerken, diğer taraftan da vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri adına, 'iletişim yoluyla dolandırıcılık' konusunda Başkomiser Davut Bütüner'in anlatımıyla kamu spotu hazırladı. Bu kamu spotunda telefon, internet, mesaj yoluyla vatandaşları dolandırmaya kalkanlara karşı alınabilecek bir takım önemli tedbirleri içeriyor.

"Şifrelerinizi, kimlik bilgilerinizi, tek kullanımlık işlem şifrelerinizi talep edenlere itibar etmeyin"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Başkomiser Davut Bütüner'in kamu spotunun başında uyarılarda bulunarak, "İlimizde işlenen dolandırıcılık olaylarının bir kısmı 'bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları'ndan oluşmaktadır. 'İnternetten de suç mu işlenirmiş' demeyin. Unutmayın! Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir. 444 veya 0850 ile başlayan numaralardan sizi arayarak hesaplarınıza ait bankacılık şifrelerinizi, kimlik bilgilerinizi ve tek kullanımlık işlem şifrelerinizi talep edenlere kesinlikle itibar etmeyin. Ne yapılmalı? Tanımadığınız numaralardan gelen çağrılara dikkat edin. Emin olamıyorsanız kişisel verileri kesinlikle karşı tarafla paylaşmayın. Telefonda işlem yapmak için kurumların telefon numaralarını siz arayıp işleminizi gerçekleştirin. Kart bilgilerinizin yasa dışı şekilde birilerinin eline geçtiğini düşünüyorsanız bankanızla irtibata geçin. Şüpheli işlemlerden kurtulmak için kartınızın iptal edilmesini sağlayın" dedi.

"Polis, asker, savcı sizden para istemez"

Kamu görevlisini taklit ederek yapılan dolandırıcılık yöntemine de değinen Başkomiser Davut Bütüner, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp hattınızın teröristlerce kullanıldığını terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için para ve altın isteyeceklerdir. İnanmayın! Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Aldanmayın" diye konuştu.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlere dikkat

Sanal ortamda yapılan alışverişlerde de dikkatli olunması konusunda uyaran Davut Bütüner, "Otel yetkilisi veya çalışanı olduğunu iddia ederek size ulaşan kişilerle kimlik, kredi kartı gibi kişisel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın. Güvenilir internet sitelerini tercih edin. Sosyal medya hesapları ve internet sayfaları üzerinden; satışa sunulan telefon, bilgisayar, konteyner, kıyafet gibi elektronik ve diğer eşyalarla ilgili reklamlar yanıltıcı olabilir. İnternet sitelerinin, güvenilir ve orijinal siteler olmasına dikkat edin. Araç kiralamak istediğinizde, internet sitelerine ait URL adreslerinin orijinal olmasına dikkat edin. Araç kiralama şirketlerinin benzeri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olun. Sosyal paylaşım sitelerinden verilen araç kiralama ilanlarıyla ilgili araştırma yapmadan araç kiralamayın. Sosyal medya hesapları ve internet sayfaları üzerinden; oto yedek parçası satın alırken güvenilir sayfaları tercih edin. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyatla satışa sunulan oto yedek parça satışı yapan reklamlar yanıltıcı olabilir. 'Tebrikler internet alışverişlerinizde kullanabileceğiniz 100 TL tutarında hediye çeki kazandınız, hediyeyi kullanmak için linke tıklayın' şeklinde internet ortamında ve özellikle sosyal paylaşım sitelerinde hediye ya da ödül kazandığınızı iddia eden, para/hediye teklif eden, yanlış bilgilerle sizi eyleme geçmeye zorlayan, mesaj ve e-posta yolu ile sizden ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin" şeklinde konuştu.

Sahte icra takibine dikkat

İcra takibini kapatmak için gönderilen sahte mesajlar için de bilgilerini paylaşan Başkomiser Bütüner, ayrıca şunları söyledi:

" 'Sayın üye: kullanmış olduğunuz numara üzerinden iptal sağlanmadığı için tüketici hakları tarafından dosya işlem masrafı dahil 12000 TL tazminat davası açılıp (İstanbul 6. İcra Hukuk Mahkemesi'ne) tebligat güncel adresinize gönderim sağlanacaktır. İstenildiğinde 1000 TL karşılığında dosya kapatılacaktır. Hakkınızda icra takibi başlatıldı, borcunuzu belirtilen hesaba gönderin.' Şeklindeki beyanlar ile sizi arayan ya da mesaj gönderen kişilere kesinlikle inanmayın. Böyle bir durumda hakkınızda icra takibi olup olmadığını öğrenmek için size en yakın icra müdürlüğüne başvurun ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yapın." - SAMSUN