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Nusaybin'den PKK/YPG'nin kontrolündeki tesislerin imha edildiği görüldü

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Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolündeki tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Suriye YPG PKK Suriye Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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