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Nusaybin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Otogar Kavşağında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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