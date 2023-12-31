Nusaybin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Otogar Kavşağında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN