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Niğde PTT Kargo'da Zehirlenme Şüphesi

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Niğde PTT Kargo'da çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu yaşanan olayda, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Niğde PTT Kargo'da çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan PTT Kargo şubesinde meydana geldi. Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine Afad, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken, itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Niğde AFAD PTT Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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