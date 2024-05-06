Niğde-Pozantı Otoyolu'nda Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde - Pozantı Otoyolu kuzey gişeleri Aktaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.E.K. idaresindeki 38 HC 429 plakalı otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; araçta bulunan yarılı araç sürücü A.E.K ve araçta bulunan G.A., Y.K., H.K. ve P.K'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE