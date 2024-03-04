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Niğde'de 2 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde ve 21 bin 484 adet hap bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde, 21 bin 484 adet hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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