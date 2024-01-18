Niğde-Ankara Otoyolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Niğde- Ankara Otoyolu Alın Gişeleri mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye gere kaza Niğde - Ankara Otoyolu Alın gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücü M.H.A (35) 33 BLM 43 plakalı araç ile seyir halindeyken yoğun sis sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek gişe bariyerlerine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü M.H.A. hafif şekilde yaralanırken, otomobilde bulunan A.Y. (36) de ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil şoförünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE