Nevşehir'de aranan 2 şahıs yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de aranan 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir'de adli makamlarca haklarında arama kararı veriler 2 kişi yakalandı.

Nevşehir'de adli makamlarca haklarında arama kararı veriler 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan E.K. ile 'Kasten Yaralama-Hakaret' suçlarından hakkında arama kararı olan Y.C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

E.K. ile Y.C.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Hisarcık Gülşehir Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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