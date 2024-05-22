Muğla'da tır uçurumdan yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde bir tırın uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde uçurumdan yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Korucuk Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir tesise tehlikeli madde götürdüğü öğrenilen tır, sürücüsü M.İ.'nin (39) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü M.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA