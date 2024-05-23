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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba Açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu duyurdu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır dileriz.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Piyade 3.Sayfa Haberler

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