Mersin'de Sürüş Teknikleri Eğitimi Alan Polislere Sertifikalar Verildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sürüş teknikleri eğitimi alan polislerin daha bilinçli ve daha özverili bir şekilde sahada yerlerini alacaklarını söyledi.

Mersin'de sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan motosikletli trafik polis timlerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Vali Pehlivan, Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende trafiğin en önemli, en kritik, en hayati kamu hizmeti alanlarından biri olduğunu söyledi. Trafik konusunun bir günün veya bir haftanın konusu olmadığını dile getiren Pehlivan, "Trafik, 365 gün hayatımızın içerisinde olan ve sürekli bir döngü halinde olan bir olgu, bir kavram, bir hizmet alanıdır. Bize düşen sorumlu birimlerimizle, sorumlu ekiplerimizle trafikte güvenliğini en üst seviyede, maksimum düzeyde sağlamak. Bunu da emniyet teşkilatımızın trafikten sorumlu birimleri, jandarma teşkilatımızın trafikten sorumlu birimleriyle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Amacımız trafik kazalarını azaltmak ve önlemek"

Amaçlarının trafik kazalarını azaltmak ve önlemek olduğuna işaret eden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Başta can kayıplarını sıfırlamak, nihai hedef bu. Bununla birlikte yaralamalı trafik kazalarını, maddi hasarlı trafik kazalarını hasılı bütünüyle trafikte olumsuzluk teşkil eden unsurları bertaraf etmek. En ideal ve nihai hedefimiz bu. Tabii bu yolda ilerlerken biliyoruz ki maalesef yıldan yıla trafik kazaları yaşanıyor. Her ne kadar altyapı, üstyapı hizmetleri, yol standartları yükselse de trafik kazalarını gün be gün yaşıyoruz. Biz de bunun önüne geçmek için hem personelimizin donanımını hem bilgi birikimini ve bilinç düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yaparken, onlara eğitimler verirken, bir yandan da sahada denetimlerimizi daha da sıkılaştırıyoruz. Bundan sonra daha da sıklaştıracağız."

"Ölümlü trafik kazalarında yüzde 41'lik bir azalış var"

Konuşmasında Mersin'e gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Pehlivan, gerek kazalar, gerekse cezalara ilişkin bazı verileri açıkladı. Pehlivan, "Geçen yılın ilk 4 ayıyla bu yılın ilk 4 ayını kıyasladığımızda ölümlü trafik kazalarında yüzde 41'lik bir azalış olduğunu görüyoruz. Yaralamalı kazalarda ise maalesef yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Trafikten men edilen araç sayısında yüzde 39'luk bir artış var. Gene bu denetimlerimizin sıklaştığını gösteriyor. Cezalar konusunda ise bunu bir kere daha ifade etmiş olalım; biz cezalarla aslında hükmetmek, görev yapmak istemeyiz ama kanunda karşılığı var. Hata yapanı özellikle de trafikte maalesef ölümle, yaralamalarla, maddi hasarlarla sonuçlanma riski olan bu alanda cezaları da tatbik etmek durumundayız. Bu konuda geçen yılın ilk 4 ayına göre bu yılın ilk 4 ayında yüzde 339'luk bir artış söz konusu oldu. El konulan sürücü belgelerinde yüzde 90 nispetinde artış oldu. Bu, sahada personelimizin, ekiplerimizin etkin hizmet anlayışını sürdürdüğünün ifadesi. Biz bu denetlemeleri niçin yapıyoruz? Vatandaşlarımızın can güvenliği için yapıyoruz. Biz bu denetlemeleri niçin yapıyoruz? Vatandaşlarımızın mal güvenliği için yapıyoruz. ve trafikte güvenli bir şekilde seyretmelerini sağlamak için yapıyoruz" dedi.

"Vatandaşımıza hizmet ederken kendimizin de birer vatandaş olduğu bilinciyle hareket edelim"

Pehlivan, eğitim alan personelin daha bilinçli ve daha özverili bir şekilde sahada yerlerini alacaklarını kaydetti. Polislere seslenen Pehlivan, "Vatandaşımıza hizmet ederken her şeyden önce kendimizin de birer vatandaş olduğu bilinciyle hareket ederek, onlara öncelikle devletimizin şefkatini ve devletimizin vatandaşını koruyup kollamak amacıyla görev yaptığını yansıtarak yaklaşmak ama olumsuzluklara da ciddiyetle, disiplinle, yaklaşık bertarafı konusunda da görevi en etkin şekilde yapmak bizim temel vazifemiz. Bu konuda biz arkadaşlarımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bugüne kadar çok önemli hizmetler yaptılar, yapıyorlar. Gelecekte de bu hizmetleri en güzel şekilde sürdürecekler. Kendilerini bu konuda güvenimiz tamdır" şeklinde konuştu.

"Trafik kazalarının önlenmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz"

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de hem bölge trafik ekiplerinin, hem şehir iç trafik ekiplerinin sayılarını arttırarak, ilçelerin trafik ekiplerine takviye yaparak il genelinde trafik kazalarının önlenmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bu kapsamda bölge trafik ekiplerinin sayısını artırdıklarını ve araçlarını yenilediklerini ifade eden Karabörk, şöyle konuştu:

"Şehir içi trafik ekiplerimizin şu anda araç gereç ve malzeme olarak güçlerini arttırdık. Personel olarak da son yaptığımız atamalarla personellerini güçlendirerek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartacak tedbirler aldık. Son olarak da özellikle Şahinlerimizin çok daha yoğun hizmet etme şansı olan bir bölgede yaşıyoruz. Düz bir alandayız ve yılın 12 ayında hizmet verme şansı olan motorlarımızı daha aktif, daha güçlü bir şekilde kullanabilmek amacıyla personel sayımızı arttırarak tüm motorlarımızın 24 saat esasına göre bölgede olmasını sağlamak amacıyla bir kampanya başlattık. Son seferde eğitimci arkadaşlarımızın büyük katkısıyla personelimize verdiğimiz bu eğitimle 22 yeni Şahin arkadaşımız trafik kadromuzda daha etkili, daha güçlü ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla daha yoğun tedbirler alabilmemizi sağlayacak."

"Günlük 27 motosikletimizle görev yapacağız"

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı ise, 29 Nisan-24 Mayıs arasında 5 eğitmen eşliğinde 22 personele 'Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimi' verildiğini kaydetti. Şubelerinde 36 motosiklet bulunduğunu belirten Garanlı, "Aktif olarak 30 motosiklet ile 1+1 çalışma sistemi ile bugüne kadar 14 Şahin trafik polisi görev yapıyordu. Eğitimlerini tamamlayan Şahinlerimizle birlikte günlük 1+1 ortalama 27 motosikletimizle görev yapacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Motosikletli Polis Timleri gösteri yaparak, temsili olarak durdurulan bir araçta denetim yaptı. Daha sonra eğitmenlere ve eğitimi tamamlayan polislere sertifikaları Vali Pehlivan, İl Jandarma Konutanı Tuğgenerel Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Karabörk, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Selma Petek tarafından verildi. - MERSİN