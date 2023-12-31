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Çorlu'da Otomobil ile Motosikletin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile motosikletlinin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi, Köprü Sokak-Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yol ayrımında meydana geldi. Akıncılar Sokak'tan Şehit Arif Çekiççioğlu Sokağa geçiş yapan Suat S. idaresindeki 59 ZJ 560 plakalı otomobil ile Köprü Sokak'tan Eski Balık Pazarı istikametine seyreden Engincan Y.'nin kullandığı 59 AEZ 939 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Engincan Y., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akıncılar Tekirdağ Çorlu Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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