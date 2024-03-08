Üye Girişi
Haberler

Minibüs ile otomobil çapıştı: 2 yaralı

Güncelleme:

Kırıkkale'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bayram E. idaresindeki 06 DKU 755 plakalı minibüs, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Organize Sanayi kavşağında Hamza A'nın kullandığı 17 HR 671 plakalı otomobille çarpıştı.

Minibüsle otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hamza A. ile yolcu Rabia G. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Kırıkkale Ankara Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yavuz Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı Yavuz Yılmaz kimdir? Aleyna Arzum Yalçın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı Aleyna Arzum Yalçın kimdir? Ömer Bulut Çetinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Başakşehir Belediye Başkan adayı Ömer Bulut Çetinkaya kimdir? Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? Mustafa Müfit Tekeli kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mustafa Müfit Tekeli kimdir? Baykal Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Baykal Işık kimdir? Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Adem Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Adem Yılmaz kimdir? Gizem Gülen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Gizem Gülen kimdir? Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir? Melih Terzioğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Melih Terzioğlu kimdir? Ertunç Tezcan kimdir? İYİ Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı Ertunç Tezcan kimdir? Aslan Sezgin kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Aslan Sezgin kimdir? Erman Çıkar kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Erman Çıkar kimdir? Güven Kılıç kimdir? İYİ Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title