Minibüs ile otomobil çapıştı: 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.
Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bayram E. idaresindeki 06 DKU 755 plakalı minibüs, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Organize Sanayi kavşağında Hamza A'nın kullandığı 17 HR 671 plakalı otomobille çarpıştı.
Minibüsle otomobil refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Hamza A. ile yolcu Rabia G. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.