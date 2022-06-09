Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Haberler

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Songül B. (41) yönetimindeki otomobil, Anamur istikametine seyir halindeyken Beyreli Mahallesi D-400 Karayolu üzeri Bozyazı Limanı civarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada, araçta sıkışarak hayatını kaybeden kadın sürücünün cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa