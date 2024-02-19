Mardin'de tanker ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs ile bir tanker çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Çayırlı Mahallesi Midyat-İdil yolunda M.N.B yönetimindeki 26 PY 93 plakalı Ford marka minibüs ile M.İ. idaresindeki 72 EC 608 plakalı tanker çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.S., Y.S., Y.S., H.B., C.S., S.B. ve H.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN