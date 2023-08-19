Mardin'de Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

MARDİN'de seyir halindeki motosikletlere tutunarak ilerleyen patenli 5 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'ndeki Mardin-Midyat kara yolunda dün akşam saatlerinde 5 patenli çocuk, başka bir çocuğun kullandığı seyir halindeki motosiklete tutunarak ilerledi. Patenli çocuklardan biri, daha sonra yanlarına gelen başka bir motosikletin arkasına tutundu. Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan çocuklar, bir süre daha gittikten sonra motosikletlerden ayrılarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.