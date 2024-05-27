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Mardin'de Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamalarında Tehlikeli Hareket

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu coşkuyla kutlayan taraftarlar, hareket halinde olan motosikletin üstünde havai fişek patlattılar. Bu tehlikeli hareket bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu coşkuyla kutlayan taraftarlar tehlikeli harekette bulunarak, hareket halinde olan motosikletin üstünde ellerindeki havai fişeği patlattılar.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanında galip gelerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin son düdüğüyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de şampiyonluk kutlamaları yaşandı. Taraftarlar tarafından yakılan meşaleler ve besteler ile sokakları inletti. Taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluk turları atarken, iki taraftar, hareket halinde olan motosiklette ellerinde tuttuğu havai fişekleri patlattı. Kendi ve vatandaşların canını tehlikeye atan 2 taraftarın bu tehlikeli hareketi, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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