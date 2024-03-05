Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden Nöbetçi Eczanelere Moral Ziyareti
Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, Şehzadeler ilçesindeki nöbetçi eczanelere moral ziyareti gerçekleştirdi. Eczane çalışanları, güvende olduklarını hissettiklerini ifade ederek teşekkür etti.
Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri tarafından nöbetçi eczanelere moral ziyareti yapıldı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, Şehzadeler ilçesinde nöbetçi eczanelere yönelik moral ziyaretleri gerçekleştirdi.
Şehzadeler İlçesi Çarşı Mahallesinde nöbetçi eczane olarak hizmet veren Gümüşsu Eczanesi ve Ayşenur Eczanesini ziyaret eden mahalle bekçileri, nöbetlerini güven içinde geçirmeleri konusunda her daim yanlarında olduklarını ifade etti.
Gece yarısından sonra bekçilerin ziyaretlerinden memnun olduklarını kaydeden eczane çalışanları, güvende olduklarını bir kez daha hissettiklerini ifade ederek teşekkürlerini iletti. - MANİSA