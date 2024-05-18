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Manisa'da yapılan operasyonda 27 kişi yakalandı

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Manisa'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, arama kaydı bulunan 27 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 16 kişi cezaevine gönderildi.

Manisa'da polisin 28 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ifade yönelik 11 şahıs ile birlikte dolandırıcılık, uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık suçları ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 27 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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