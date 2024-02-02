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Manisa'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: Makine Parçaları ve Hammadde Ele Geçirildi

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Manisa polisi, Gürcistan üzerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirilen uyuşturucu imal etmeye yarayan makine parçaları ile çok sayıda hammadde ve sentetik ecza hapı ele geçirdi. Turgutlu'daki eski bir tavuk çiftliğinde kurulan uyuşturucu imalathanesine baskın yapan polis, şüphelileri üretim sırasında suçüstü yakaladı.

Manisa polisi, Gürcistan üzerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirilen uyuşturucu imal etmeye yarayan makine parçaları ile çok sayıda hammadde ve sentetik ecza hapı ele geçirdi. Turgutlu'daki eski bir tavuk çiftliğinde kurulan uyuşturucu imalathanesine baskın yapan polis, şüphelileri üretim sırasında suçüstü yakaladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Büro Amirliğince, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik' istihbari saha çalışmaları sonucunda ilçedeki eski bir tavuk çiftliğinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin Gürcistan'dan Manisa'ya uyuşturucu imal etmeye yarayan makinenin parçalarını temin ederek getirdikleri, Gürcistan ve İstanbul'dan hammadde temini ettikten sonra Turgutlu ilçesinde bulunan eski tavuk çiftliği içerisinde imalathane kurarak üretim yaptıkları ve diğer illere sevkiyat yaptıkları tespit edildi. Ekipler tarafından tespit edilen tavuk çiftliğinde ve 9 ikamette yapılan aramalar sonucu 358 bin 858 adet sentetik ecza hapı, 122 kilogram toz halinde uyuşturucu madde (İmal edildiğinde 305 bin adet sentetik ecza hap), 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Tespit edilen H.E. (34), M.S. (34), K.B. (27), K.D.(54) isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gürcistan Turgutlu Manisa Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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