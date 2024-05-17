Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine şahısları suç aletleriyle birlikte kazı yaparken yakaladı. Şahıslar savcılığa sevk edildi ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri 3 şahsı suç aletleriyle birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı. Malzemelere el konulurken 3 şahıs jandarma tarafından savcılığa sevk edildi. Suçüstü yakalanan 3 şahıs sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. - MANİSA