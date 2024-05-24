Manavgat'ta trafik kazasına karışan motosiklet sürücüsüne ve sahibine ceza

Manavgat'ta trafik kazasına karışan ve ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsüne ve sahibine toplam 27 bin 460 TL ceza kesildi. Çalışanının motosikleti kendisinden habersiz aldığını belirten patronu tüm cezalar ödenene kadar maaş vermeyeceğini söyledi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Zübeyde Hanım Caddesi'nden Sanayi Sitesine giren Ahmet Mazı'nın kullandığı 07 ATY 520 plakalı motosiklet sokağa girdiği sırada karşı yönden gelen Emre Tutkun'un kullandığı 26 AIC 966 plakalı otomobili fark edince araca çarpmamak için fren yaparak direksiyonu kırdı. Motosikletin kontrolünü kaybeden Ahmet Mazı, sürüklenerek araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tüm cezalar ödenene kadar maaş vermeyecek

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, motosikletini sürücü belgesi olmayan kişiye kullandırdığı için ise motosiklet sahibine 12 bin 977 TL, muayenesinin geçmiş olması nedeniyle bin 506 TL olmak üzere toplam 27 bin 460 TL para cezası uygulandı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen motosiklet sahibi çalışanının motosikletini habersiz aldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Motosiklet sahibi, motosikleti kullanan Ahmet Mazı'yı tüm cezaları ödeyene kadar para vermeden çalıştıracağını söyledi. - ANTALYA