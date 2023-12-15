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Kütahya'da yapılan Bölge Uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında, 172 şahıs, 38 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 1 şahıs yakalandı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında, 172 şahıs, 38 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 1 şahıs yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yaya Devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 Resmi Ekip ( 12 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile il merkezi Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge Uygulamasında, 172 şahıs, 38 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulamalarda 0,40 gram metamfetamin ve 1 kesici alet ele geçirildi.1 aranan şahıs yakalandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar Kütahya Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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