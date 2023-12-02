Kütahya'da Kiralık Araçta 495 Gram Esrar Ele Geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan kiralık bir araçta 495 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.
Kütahya'da kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan kiralık bir araçta 495 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir PTS noktasında durdurulan kiralık bir araçtan 495 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.